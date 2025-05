A Hora da Venenosa: nova biografia de Freddie Mercury revela filha secreta do astro

Nova biografia do cantor Freddie Mercury revela filha secreta do astro. A informação está disponível no livro que acaba de ser lançado. A biografia traz relatos de 17 cadernos escritos pelo próprio Freddie Mercury. O artista teria dado esses diários para a filha pouco antes de morrer, em 1991. A filha do cantor é conhecida apenas como "B" e atualmente está com 48 anos e vive na França. A mãe dela é a mulher de um amigo de Freddie, os dois tiveram um caso e ela engravidou em 1976.