A influenciadora Rafa Kalimann é a nova mamãe do pedaço. A blogueira anunciou em suas redes sociais estar à espera do seu primeiro filho, com o cantor Nattanzinho. O casal está em um relacionamento há cerca de cinco meses.



