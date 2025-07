A Hora da Venenosa: Paolla Oliveira volta à Sapucaí como rainha de honra da Grande Rio

A atriz Paolla Oliveira vai desfilar no Carnaval de 2026 como rainha de honra da Grande Rio. A escola de samba de Duque de Caxias criou o novo posto especialmente para ela, que passa a integrar a realeza da agremiação. Já o título de rainha de bateria está oficialmente com a influenciadora Virginia Fonseca, que será coroada ainda este ano. A decisão busca ampliar o diálogo com diferentes públicos, aliando a presença tradicional de Paolla ao alcance digital de Virginia para atrair as novas gerações ao samba.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!