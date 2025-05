A Hora da Venenosa: Rodrigo Hilbert se acidenta em maratona de ciclismo na África do Sul

Rodrigo Hilbert foi hospitalizado após cair em uma maratona de ciclismo na África do Sul. A prova exige que os competidores pedalem cerca de 700 quilômetros em oito dias. Além da distância, o desafio inclui superar os mais de 16 mil metros de elevação, trilhas perigosas, montanhas íngremes e calor intenso. Após a queda, o ator precisou passar por exames e, em menos de uma hora, já estava no centro cirúrgico por causa de um abscesso.



