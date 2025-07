A Hora da Venenosa: rumores de romance entre Virgínia e Vini Jr. agitam a web

Está circulando nas redes sociais o rumor de que a influenciadora Virgínia Fonseca e o jogador Vini Jr. estariam vivendo um affair. Os dois teriam sido vistos juntos durante a festa de aniversário do atleta, realizada no Rio de Janeiro. Testemunhas afirmam que eles chegaram juntos e permaneceram próximos em uma área mais reservada da festa, próxima à piscina. O ex-marido de Virgínia, o cantor Zé Felipe, teria mandado uma indireta. Ele postou uma foto e escreveu: “Em Goiânia também tem camisa 10”.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!