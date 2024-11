A Hora da Venenosa: Secretaria de Justiça de SP investiga áudio de Ana Paula Minerato

A Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania de São Paulo abriu um procedimento administrativo para apurar o áudio vazado da ex-participante de A Fazenda Ana Paula Minerato, com conteúdo racista. Ela foi desligada da escola de samba Gaviões da Fiel e também da rádio onde trabalhava. A Ananda, cantora citada na conversa, teve um relacionamento com o ex de Minerato e foi às redes sociais para falar sobre o episódio. Veja a reportagem completa no vídeo acima.