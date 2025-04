A Hora da Venenosa: sertanejo Mateus, que faz dupla com Jorge, passa por cirurgia de emergência

O sertanejo Mateus, que faz dupla com Jorge, precisou fazer uma cirurgia de emergência no joelho. O cantor já tinha operado no mesmo lugar no início do ano, em fevereiro. Por causa da cirurgia, Jorge vai ter que se apresentar sozinho nos shows da turnê que comemora os 20 anos de carreira da dupla.



