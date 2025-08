A Hora da Venenosa: Show de MC Cabelinho causa confusão em Niterói (RJ)

Quebra-quebra generalizado marcou o show do MC Cabelinho na quadra da escola de samba Viradouro, em Niterói, no Rio de Janeiro. Baldes de cerveja, cadeiras e até mesas voaram enquanto o público tentava se proteger do tumulto que tomou conta do evento. A confusão teria começado durante a apresentação do artista, conhecido por estimular um clima de muita empolgação. Embora o evento tenha sido terceirizado, o prejuízo ficou com a Viradouro, já que itens da própria escola foram danificados.



