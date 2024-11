A Hora da Venenosa: Sophie Charlotte celebra aniversário de Xamã com vídeo romântico Atriz compartilhou um vídeo nas redes sociais com momentos descontraídos do casal para celebrar os 35 anos do cantor

Balanço Geral MG|Do R7 31/10/2024 - 22h42 (Atualizado em 31/10/2024 - 22h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share