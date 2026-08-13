A Hora da Venenosa: Stênio Garcia acusa filhas de questionarem saúde mental dele

Na edição desta quinta-feira (13) de “A Hora da Venenosa”, a Leila Toledo contou que o Stênio Garcia acusou as filhas de questionarem a saúde mental dele. O ator está brigando com as herdeiras, na justiça, para ter direito a um apartamento de luxo, do qual ele tem usufruto. Antes, o artista já havia afirmado que as filhas o abandonaram. E, agora, ele fez questão de afirmar que está lúcido e "presente".



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