A Hora da Venenosa: Tirulipa emociona Simaria e incentiva volta aos palcos

Simaria foi com os filhos e a irmã, Simone Mendes, ao espetáculo do Circo do Tirulipa, no Ceará. Nos bastidores, o humorista incentivou a artista a retomar a carreira musical. Emocionada, ela chorou ao ouvir as palavras de apoio. Desde o fim da dupla Simone & Simaria, em agosto de 2022, a cantora tem feito poucas aparições públicas, embora já tenha participado de apresentações da irmã após o rompimento.



