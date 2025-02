A Hora da Venenosa: veja o resultado do chá revelação do primeiro bebê de Dani Calabresa

A humorista Dani Calabresa decidiu organizar uma festa de chá revelação para anunciar o sexo do seu primeiro bebê. O evento reuniu familiares e contou com a presença de algumas celebridades, como a cantora Sandy. Dani Calabresa escolheu as cores verde e lilás para representar a chegada da criança, o que será que vem por aí? Confira a reação dos papais de primeira viagem com a descoberta.