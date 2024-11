A Hora da Venenosa: Viih Tube dá a luz ao segundo filho em um parto de emergência

A influenciadora e ex-BBB Viih Tube deu à luz ao seu segundo filho com o também ex-BBB Eliezer nesta segunda-feira (11). A famosa afirma que se preparava para um parto normal, mas o parto foi mais complicado do que ela esperava. O trabalho de parto durou cerca de 20h e a mãe teve que se submeter a uma cesariana de emergência. Confira os detalhes e tudo o que rolou com a ex-sister no quadro A Hora da Venenosa.