A Hora da Venenosa: Vini Jr. e Virgínia são flagrados juntos em iate de luxo na Espanha

Vini Júnior, atacante da Seleção Brasileira, e Virgínia, uma das maiores influenciadoras do país, foram flagrados juntos curtindo um dia de sol em um iate de luxo em Marbella, na Espanha, cercados de amigos. O encontro chamou atenção de fãs, que questionaram nas redes sociais se os dois estariam vivendo um romance.



