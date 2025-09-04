Logo R7.com
A Hora da Venenosa: Vini Jr. e Virgínia são flagrados juntos em iate de luxo na Espanha

Encontro chamou atenção de fãs, que questionaram nas redes sociais se os dois estariam vivendo um romance

Balanço Geral MG|Do R7

Vini Júnior, atacante da Seleção Brasileira, e Virgínia, uma das maiores influenciadoras do país, foram flagrados juntos curtindo um dia de sol em um iate de luxo em Marbella, na Espanha, cercados de amigos. O encontro chamou atenção de fãs, que questionaram nas redes sociais se os dois estariam vivendo um romance.

