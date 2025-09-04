A Hora da Venenosa: Vini Jr. e Virgínia são flagrados juntos em iate de luxo na Espanha
Encontro chamou atenção de fãs, que questionaram nas redes sociais se os dois estariam vivendo um romance
Vini Júnior, atacante da Seleção Brasileira, e Virgínia, uma das maiores influenciadoras do país, foram flagrados juntos curtindo um dia de sol em um iate de luxo em Marbella, na Espanha, cercados de amigos. O encontro chamou atenção de fãs, que questionaram nas redes sociais se os dois estariam vivendo um romance.
