Whindersson Nunes descobriu que é superdotado, tem uma inteligência acima da média. Enquanto estava internado em uma clínica psiquiátrica no início do ano, o humorista fez um teste neuropsicológico que apontou um Qi alto e habilidades criativas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!