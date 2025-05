A Hora da Venenosa: Xamã e Sophie Charlotte postam foto juntos e internautas supõem volta do namoro

Xamã e Sophie Charlotte publicaram em suas redes sociais uma nova foto juntos em frente à torre Eiffel, em Paris, capital francesa. A publicação gerou comentários e internautas especulam que o casal reatou o namoro após quase dois meses do anúncio do término, em março deste ano.



