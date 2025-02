A Hora da Venenosa: Ximbinha é acusado por cantora de assédio sexual

Ximbinha, ex-marido da cantora Joelma e ex-integrante da banda Calypso, está sendo acusado de assédio sexual e perseguição pela cantora Jéssica Rodrigues. A acusação surge cerca de 10 anos após a separação conturbada do músico com Joelma, com quem foi casado por 18 anos. Jéssica, que deixou o grupo do guitarrista no mês passado, afirma ter sido vítima de retaliação após recusar as investidas de Ximbinha. O guitarrista, que passou por uma harmonização facial no final de 2024, ainda não se pronunciou publicamente sobre as acusações.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.