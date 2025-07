‘A polícia está investigando para dar uma resposta’, diz irmão de pintor encontrado morto em MG

A família do pintor Reginaldo Raimundo Ferreira, que estava desaparecido desde junho em Pará de Minas, cidade a 75 km de Belo Horizonte, aguarda a liberação do corpo pelo IML (Instituto Médico-Legal) para prestar as últimas homenagens. O instituto confirmou à família, nesta sexta-feira (11), que o cadáver encontrado na quarta-feira em uma área de mata é de Reginaldo.



O cadáver foi localizado em uma área de mata na rua Celso Alves, no bairro Alto São Luiz, após denúncias anônimas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil atuaram no resgate.



No dia do desaparecimento, Reginaldo saiu de casa de bicicleta, levando uma mochila nas costas. A bicicleta foi encontrada horas depois, abandonada em uma praça da cidade, o mesmo local onde familiares chegaram a fixar uma faixa com a foto dele, na esperança de obter respostas.



Câmeras de segurança flagraram Reginaldo circulando por ruas de Pará de Minas. Em uma das imagens mais recentes, ele aparece com um objeto não identificado no braço, fato que levantou ainda mais questionamentos por parte da família.



A identificação foi realizada por meio da comparação das digitais. As investigações sobre as circunstâncias da morte continuam pela polícia. “A angústia foi muito grande por ele estar desaparecido. Encontramos agora e vamos dar um enterro digno. Precisamos saber o que aconteceu, a polícia está investigando, vai continuar investigando, para dar uma resposta para nós”, acrescentou Márcio Ferreira, outro irmão do pintor.



