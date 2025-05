Abordagem policial gera confusão entre moradores e militares no Barreiro, em BH

Uma abordagem policial causou tumulto na Vila Pinho, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Durante a ação dos militares, dois motociclistas, realizando manobras perigosas, caíram ao tentar fugir. Moradores tentaram interferir na ação policial e acabaram vítimas de balas de borracha e arma de choque. As ações da polícia estão sob investigação para verificar se houve abuso do uso de força na abordagem dos militares.



