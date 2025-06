Abrigo de cães é denunciado por maus-tratos e falta de infraestrutura em BH

Vizinhos e protetores de animais em Belo Horizonte denunciam maus-tratos em um abrigo no bairro Coqueiros, na região Noroeste da capital mineira. Vídeos revelam a falta de infraestrutura do local, com cães sem abrigo contra o clima e brigando entre si. O responsável resgata cães da rua mas também cobra R$ 250 por serviços de hotelzinho para pets. A Polícia Civil foi informada, mas ainda não respondeu sobre as imagens de violência registradas.



