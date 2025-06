Ação sobre conscientização da limpeza urbana marca Praça 7, no Centro de BH

Um lixômetro foi instalado na Praça 7, no Centro de Belo Horizonte, para conscientizar sobre a limpeza urbana. Até 6 de junho, lixo das ruas ao redor será colocado em três enormes caixas transparentes. “Nosso objetivo é transmitir essa conscientização”, afirmou um dos organizadores da ação. A praça é varrida quatro vezes ao dia, e mais de 600 quilos de resíduos são recolhidos diariamente. O lixo coletado será destinado ao Centro de Tratamento de Resíduos em Macaúbas. “A cidade fica feia quando jogamos lixo no chão”, comentou Maria de Fátima, moradora local.



