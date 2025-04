Achamos em Minas: conheça a pequena cidade que abriga construção conhecida como 'coliseu' mineiro

O quadro Achamos em Minas desta quinta-feira (24) foi até Ribeirão Vermelho, a cerca de 230 km de Belo Horizonte. A cidade é uma das menores de Minas Gerais, com apenas 42 km². Local abriga um complexo ferroviário do século XIX, incluindo a maior rotunda da América Latina, tombada como patrimônio estadual em 2014. O lugar ficou carinhosamente reconhecido como 'coliseu' mineiro. Além disso, a cidade é famosa por sua cachaça de rapadura.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!