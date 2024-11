Achamos em Minas: conheça Botumirim, paraíso mineiro que agora é destino turístico em MG

No quadro "Achamos em Minas" desta quinta-feira (21), a repórter Luciana Katahira apresenta Botumirim, a 575 km de Belo Horizonte, uma cidade repleta de belezas naturais, como a Cordilheira do Espinhaço. Em 2023, o local recebeu o status de destino turístico oficial de Minas Gerais. Veja a reportagem completa no vídeo acima.