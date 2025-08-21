Achamos em Minas: conheça Cachoeira do Campo, distrito que carrega história e arte

O distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto, a cerca de 80 km de Belo Horizonte, é conhecido como o “coração” do município. O lugar reúne casarões coloniais do século XVIII, artesanato em pedra-sabão e culinária típica mineira, atraindo diversos turistas.



