Achamos em Minas: conheça Cachoeira do Campo, distrito que carrega história e arte

Destino encanta com casarões coloniais, artesanato e culinária típica, preservando história do século XVIII

Balanço Geral MG|Do R7

O distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto, a cerca de 80 km de Belo Horizonte, é conhecido como o “coração” do município. O lugar reúne casarões coloniais do século XVIII, artesanato em pedra-sabão e culinária típica mineira, atraindo diversos turistas.

