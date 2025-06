Achamos em Minas: conheça Chapada, distrito conhecido pela tranquilidade e natureza

O quadro Achamos em Minas desta quinta-feira (19) foi até Chapada, distrito que pertence a Ouro Preto, a 96 km de Belo Horizonte. Com uma população aproximada de 80 habitantes, o local atrai turistas que buscam tranquilidade e natureza. Entre os pontos turísticos estão as cachoeiras do Moinho e da Borboleta, além da imponente Serra do Trovão.



