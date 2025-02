No quadro Achamos em Minas desta quinta-feira (6), a repórter Luciana Katahira viaja para Morro do Pilar, localizada a 151 km de Belo Horizonte. A cidade, berço da siderurgia nacional, encanta com suas cachoeiras e tem o chapéu de palha como patrimônio cultural. Acompanhe a beleza dessa terra mineira na reportagem acima.