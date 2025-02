Achamos em Minas: conheça Juquinha, personagem patrimônio da Serra do Cipó (MG)

O quadro Achamos em Minas desta quinta-feira (30) voltou à Serra do Cipó, na cidade de Santana do Riacho, a 120 km de Belo Horizonte, para desbravar um pouco mais os encantos da região. Por lá, pode se encontrar cerca de 30 cachoeiras catalogadas, comida boa e muitas histórias, como a de Juquinha. O personagem é um patrimônio para moradores e turistas do local e tem estátuas em sua homenagem por todos os cantos. Conheça mais sobre esse cantinho mineiro na reportagem acima.