Achamos em Minas: conheça os encantos do distrito de Pedra Azul, no Espírito Santo

O quadro Achamos em Minas desta quinta-feira (31) foi conhecer o Parque Estadual Pedra Azul, localizado no Espírito Santo. O local encanta visitantes com sua formação rochosa impressionante e uma variedade de atrações turísticas. A região oferece passeios por cervejarias e cafés locais, além de trilhas autoguiadas que levam às famosas piscinas naturais.



