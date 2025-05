Achamos em Minas: conheça os pontos turísticos e patrimônios históricos de Contagem

O quadro Achamos em Minas desta quinta-feira (29) foi até a cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, para explorar os pontos turísticos e patrimônios históricos do município. A cidade grande esconde uma rica história e atrativos culturais pouco explorados, como a Praça da Glória e o Parque Ecológico do Eldorado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!