Achamos em Minas: conheça povoado mineiro famoso pela produção de bananas

O quadro Achamos em Minas desta quinta-feira (22) foi até Altamira, um povoado com cerca de 500 habitantes que pertence a cidade de Nova União, a 60 km de Belo Horizonte. A região destaca-se pela produção de bananas e atrai turistas por suas belezas naturais, como cachoeiras. Conheça as histórias do povoado contadas por moradores, que relatam a origem do lugar e da culinária e quitandas mineiras típicas da região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!