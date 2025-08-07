Achamos em Minas: conheça Santa Teresa (ES), primeira cidade de colonização italiana no Brasil

O Achamos em Minas desta quinta-feira (07) foi até ao Espírito Santo conhecer a cidade de Santa Teresa, primeira cidade de colonização italiana no Brasil. Com 151 anos de história, o lugar mantém viva a cultura dos imigrantes por meio da dança, dialeto, da música e da gastronomia. O lugar ainda tem paisagens deslumbrantes e atrai turistas de todo país.



