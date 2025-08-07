Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Achamos em Minas: conheça Santa Teresa (ES), primeira cidade de colonização italiana no Brasil

Com 151 anos de história, o lugar mantém viva a cultura dos imigrantes por meio da dança, da música e da gastronomia

Balanço Geral MG|Do R7

O Achamos em Minas desta quinta-feira (07) foi até ao Espírito Santo conhecer a cidade de Santa Teresa, primeira cidade de colonização italiana no Brasil. Com 151 anos de história, o lugar mantém viva a cultura dos imigrantes por meio da dança, dialeto, da música e da gastronomia. O lugar ainda tem paisagens deslumbrantes e atrai turistas de todo país.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • gastronomia
  • turismo
  • minas-gerais
  • Brasil
  • Espírito Santo
  • PlayPlus
  • Vitória (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.