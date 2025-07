Achamos em Minas: conheça Vila Velha (ES), terceira cidade mais antiga do Brasil

O quadro Achamos em Minas desta quinta-feira (10) foi até o estado vizinho, Espírito Santo, para conhecer os encantos e a história da cidade de Vila Velha, a terceira mais antiga do Brasil. Fundada em 1535, a cidade é um dos destinos turísticos mais procurados do estado. Entre os principais pontos estão o Parque da Prainha, onde começou a colonização portuguesa, o Farol de Santa Luzia e a Casa da Memória, que guarda relíquias da cidade. A orla movimentada oferece 32 km de praias com espaço para esportes, banho de mar e projetos de inclusão. A cidade ainda se destaca pela gastronomia, como a tradicional moqueca capixaba, e pelo congo, ritmo folclórico típico da região.



