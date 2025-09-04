Achamos em Minas: descubra mina que já atraiu um milhão de turistas em Passagem de Mariana

O Achamos em Minas desta quinta-feira (04) foi até o distrito de Passagem de Mariana, a cerca de 113 km de Belo Horizonte. O local é um destino que surpreende pela riqueza cultural. Reconhecido como distrito criativo, o local respira arte, música e gastronomia, além de guardar lendas urbanas de assombração que atravessam gerações.



O vilarejo surgiu no ciclo do ouro, no século XIX, e ainda preserva casarões e tradições. O passeio também passa pela famosa Mina da Passagem, aberta ao público desde 1979. Com 315 metros de profundidade, já recebeu mais de um milhão de visitantes e abriga até mergulhos em águas cristalinas.



