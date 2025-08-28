Achamos em Minas: descubra os encantos de Mariana, a primeira cidade de MG

O quadro Achamos em Minas desta quinta-feira (28) foi até Mariana, a cerca de 115 km de Belo Horizonte, para desbravar os encantos da primeira cidade e antiga capital de Minas Gerais. As ruas estreitas e os casarões históricos, com arquitetura colonial preservada, chamam atenção dos visitantes que passam pela região. A cidade foi planejada pelo arquiteto português Fernando de Alpoim, em 1711.

br> O centro histórico abriga museus ricos em arte sacra e obras de artistas reconhecidos mundialmente, além de homenagens a poetas locais. A cidade foi tombada em 1938 e o título garante a preservação das construções.



