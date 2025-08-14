Achamos em Minas: descubra Ouro Preto, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO

O Achamos em Minas desta quinta-feira (14) foi até uma das cidades mais famosas do estado: Ouro Preto, a cerca de 100 km de BH. O destino, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO, reúne arquitetura colonial preservada, ruas de pedra e igrejas históricas. O turismo inclui desde visitas a minas de ouro, igrejas e museus. A típica gastronomia mineira também se destaca na cidade. O artesanato em pedra-sabão, encontrado em diferentes cores e formatos, atrai visitantes e colecionadores de todo o mundo.



