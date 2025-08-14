Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Achamos em Minas: descubra Ouro Preto, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO

Cidade mineira encanta com história, arte e arquitetura típica do período colonial

Balanço Geral MG|Do R7

O Achamos em Minas desta quinta-feira (14) foi até uma das cidades mais famosas do estado: Ouro Preto, a cerca de 100 km de BH. O destino, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO, reúne arquitetura colonial preservada, ruas de pedra e igrejas históricas. O turismo inclui desde visitas a minas de ouro, igrejas e museus. A típica gastronomia mineira também se destaca na cidade. O artesanato em pedra-sabão, encontrado em diferentes cores e formatos, atrai visitantes e colecionadores de todo o mundo.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • América Latina
  • Cultura
  • Minas Gerais
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • UNESCO (Organização das Nações Unidas)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.