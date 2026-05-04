Veja imagens do acidente: queda de avião que matou piloto e copiloto destrói prédio em BH
Aeronave atingiu edifício no bairro Silveira; três passageiros ficaram gravemente feridos
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais confirmou a morte do piloto e do copiloto do avião de pequeno porte que caiu na tarde desta segunda-feira (4), no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte. Outras três pessoas que estavam a bordo foram resgatadas com múltiplas fraturas e em estado grave. Há ainda registro de feridos dentro do prédio atingido.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento exato em que a aeronave atinge a parede do último andar de um prédio residencial e, na sequência, despenca para o estacionamento do imóvel. As imagens também revelam o rastro de destruição deixado pelo impacto.
O acidente aconteceu na rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, e mobiliza equipes de resgate. Segundo os bombeiros, o avião perdeu o controle antes da colisão. Com a batida, parte da estrutura da aeronave se desprendeu, e a carcaça atingiu um carro que estava estacionado na garagem.
A área foi isolada pelas equipes de segurança, e o local permanece completamente interditado. De acordo com os militares, a colisão teria ocorrido de frente. Como o combustível fica armazenado nas asas, houve vazamento após a queda, aumentando o risco de explosão.
Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, moradores que não se feriram estão sendo orientados no local. Até o momento, não há confirmação sobre possíveis danos estruturais no prédio, nem sobre o número exato de vítimas dentro do imóvel atingido.
Testemunhas relataram que a aeronave voava em baixa altitude antes do acidente. Diante do risco provocado pela exposição do combustível, os militares utilizaram espuma específica para evitar explosões. As informações foram repassadas pelo tenente Raul Souza.
Os feridos foram encaminhados ao Hospital João XXIII. O piloto morreu no local e ficou preso às ferragens.
A ocorrência conta com quatro viaturas do Corpo de Bombeiros, enquanto a Polícia Militar atua no isolamento da área e no controle do entorno. A rua foi interditada para garantir a segurança.
De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, o avião é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979, com capacidade para até cinco passageiros, além do piloto, e pertence a uma empresa paulista.
Em nota, o Aeroporto da Pampulha informou que a aeronave, de prefixo PT-EYT, decolou às 12h16 desta segunda-feira (4). O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi acionado e vai investigar as causas da queda, que ainda são desconhecidas.
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