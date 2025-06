Achamos em Minas: distrito encanta visitantes com cânions, cachoeiras e hospitalidade típica

No quadro Achamos em Minas desta quinta-feira (26), vamos conhecer um lugar escondido pertinho da cidade histórica de Ouro Preto, o distrito de Santo Antônio do Salto, que fica a cerca de 130 km de Belo Horizonte. O local revela paisagens deslumbrantes, história rica e um povo acolhedor. Conhecido no passado como “o último salto para Ouro Preto”, o vilarejo oferece cânions, cachoeiras como a do Caboclo e dos Remédios, trilhas e o famoso mirante do Baú. A passarela do Funil, construída sobre uma falha geológica entre duas serras, virou atração imperdível. Destino é perfeito para quem busca sossego, história e contato profundo com a natureza mineira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!