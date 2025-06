Achamos em Minas: Lavras Novas encanta turistas com história, sabores e natureza

O quadro Achamos em Minas desta quinta-feira (12) foi até Lavras Novas, a charmosa vila mineira localizada entre as montanhas de Ouro Preto. O destino se tornou um dos preferidos de quem busca sossego e beleza. Com pouco mais de mil habitantes, o vilarejo preserva casinhas coloridas, ruas de pedra e uma culinária caseira que resgata memórias de infância. Artesanato feito com fibras naturais, doces tradicionais e bares animados atraem visitantes o ano inteiro. Para os aventureiros, passeios em veículos 4x4 levam a mirantes e cachoeiras.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!