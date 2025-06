Achamos em Minas: Mercado Central de BH reúne mineirices tradicionais no coração da capital

O quadro Achamos em Minas desta quinta-feira (05) visitou um dos principais pontos turísticos da capital mineira. Inaugurado em 1929 e com mais de 400 lojas, o Mercado Central de Belo Horizonte recebe cerca de 12 milhões de visitantes por ano. Além de oferecer uma variedade de produtos gastronômicos e artesanais, o mercado é palco de histórias familiares e reúne mineirices tradicionais no coração da capital.



No próximo domingo (08), o local sediará uma corrida com opções de percurso de 5 e 10 km, e uma caminhada de 2 km. As inscrições estão abertas no site oficial do mercado.



