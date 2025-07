Achamos em Minas: quadro ultrapassa fronteiras e explora Vitória, capital do ES

O Achamos em Minas desta quinta-feira (03) decidiu ultrapassar as fronteiras do estado e explorar as paisagens e sabores de Vitória, capital do Espírito Santo. O destino une natureza, história, gastronomia e ações sustentáveis. Além das praias, Vitória também oferece trilhas culturais e a tradicional moqueca capixaba.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!