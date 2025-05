Acidente com ônibus e três carros deixa um ferido no centro de BH

Um acidente envolvendo um ônibus e três carros deixou um homem ferido na manhã deste sábado (03), no cruzamento da avenida Afonso Pena com a rua Pernambuco, no bairro Funcionários, região Central de Belo Horizonte. O condutor que teria causado o acidente foi socorrido consciente. O ônibus, que fazia a linha entre Nova Lima e Belo Horizonte, estava lotado, mas nenhum passageiro se feriu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!