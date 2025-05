Acidente entre caminhão e bicicleta motorizada deixa adolescente ferido em Betim (MG)

No bairro Capelinha, na cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, um adolescente foi gravemente ferido em uma batida entre sua bicicleta motorizada e um caminhão. O caminhoneiro relatou que fazia uma conversão quando ouviu o barulho da colisão. O adolescente foi levado ao Hospital Regional de Betim pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Segundo o padrasto da vítima, ele passou por cirurgia para remoção do baço e sofreu fraturas no maxilar e na região frontal da cabeça. O adolescente ainda está inconsciente e não tem previsão de alta. A vítima estava a caminho do trabalho quando ocorreu o acidente.



