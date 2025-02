Acidente entre dois veículos deixa duas pessoas feridas em Contagem (MG)

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na avenida Severino Ballesteros, sentido Belo Horizonte, em Contagem, na região metropolitana. O motorista de um dos carros perdeu o controle da direção e acabou invadindo a pista do sentido contrário. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estão livres do risco de morte.