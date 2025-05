Acidente envolvendo idosa, carro de luxo e ônibus trava o trânsito em bairro nobre de BH

Um acidente travou o trânsito do bairro Belvedere, na região Centro-sul de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (16). Uma idosa de 82 anos estava em um veículo que colidiu com um carro de luxo, outros dois carros e um ônibus. Câmeras de segurança flagram o momento em que um dos automóveis atingiu com força os demais. As investigações apontam que o carro, uma porsche, estaria em alta velocidade, o que contribuiu para o acidente. A idosa foi resgatada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada a um hospital. Apesar do ocorrido, não houve registro de pessoas feridas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!