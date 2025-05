Acidente na Orla da Lagoa da Pampulha, em BH, deixa motorista de aplicativo morto

Um acidente na Orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, resultou na morte do motorista de aplicativo Kessiler Braz de Oliveira. O carro que ele dirigia colidiu frontalmente com uma caminhonete durante a madrugada. O corpo ficou preso às ferragens e foi reconhecido pela família no Instituto Médico Legal. A esposa, Poliana, expressou seu desespero e revelou que sempre alertava o marido sobre trabalhar até tarde. A caminhonete era conduzida por um jovem de 19 anos que não apresentou sinais de embriaguez. A família da vítima pede uma investigação rigorosa para esclarecer a dinâmica do acidente.



