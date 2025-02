Acidente no trânsito: criança perde controle de rolimã e atropela homem em BH

Um homem foi derrubado por um carrinho de rolimã, no bairro Pompéia, na região Leste de Belo Horizonte. A cena inusitada foi registrada por câmeras de segurança.



Nas imagens, é possível ver o momento em que um garoto com o brinquedo desce a ladeira, rodopia na pista e atropela o homem que conversava tranquilamente com algumas pessoas na rua.



A vítima fica caída, enquanto os amigos ao redor dão risadas da situação. Logo depois, ele se levanta sem ferimentos.