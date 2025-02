Acidentes domésticos com crianças aumentam durante as férias, alertam hospitais em BH

Quem tem criança pequena em casa sabe: todo cuidado é pouco. Durante as férias, o número de acidentes domésticos envolvendo crianças e adolescentes tende a aumentar. Segundo dados da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), cerca de 400 dos 800 atendimentos registrados na pediatria do Hospital João 23, nesta época do ano, são relacionados a acidentes domésticos.



Os casos mais comuns incluem ingestão de brinquedos, quedas, queimaduras e intoxicação por produtos de limpeza. Produtos de limpeza coloridos, com texturas que imitam alimentos, são fontes de curiosidade para os pequenos, o que torna essencial manter esses itens fora do alcance das crianças.



A Fhemig alerta para a importância de redobrar os cuidados com os pequenos durante as férias. Nos últimos dois anos, o Hospital João 23 atendeu 1.602 crianças e adolescentes no período entre a segunda quinzena de dezembro e a primeira semana de fevereiro, o que resulta em uma média de 800 atendimentos anuais. De 16 de dezembro de 2024 a 1º de janeiro de 2025, foram registrados 242 atendimentos, com uma média de 14 por dia.