Acidentes na região metropolitana de Belo Horizonte deixam feridos e uma morte

Um acidente grave na rodovia MG-010 resultou na morte de Charles Clayton Costa, de 60 anos, cujo veículo despencou de um barranco, cruzando a pista marginal e atingindo uma caminhonete. A família que estava no veículo saiu ilesa. A polícia suspeita que Charles tenha sofrido um mal súbito antes do acidente. Outro incidente ocorreu no Complexo da Lagoinha, na região Central de BH, onde cinco estudantes do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET) ficaram feridos após o carro em que estavam colidir com uma mureta. A condutora do veículo sofreu uma fratura no fêmur e foi resgatada das ferragens. Três dos passageiros tiveram ferimentos leves. Os acidentes causaram lentidão no trânsito local.



