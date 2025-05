Acúmulo de lixo e mato alto preocupam comunidade escolar em Vespasiano (MG)

No bairro Nova Pampulha, em Vespasiano, na Grande BH, moradores denunciam um bota-fora clandestino repleto de lixo e entulho ao lado de uma escola municipal. Devido ao mato alto, os pedestres são forçados a caminhar pela rua, aumentando o risco de acidentes. Além disso, animais peçonhentos, como cobras e escorpiões, foram avistados no local. A prefeitura informou que equipes de limpeza urbana estão atuando na área para solucionar o problema.



