Acusado de matar adolescente e jovem após resultado das eleições presidenciais é julgado em BH

O Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, recebe o julgamento de Ruan Nilton da Luz, um homem de 39 anos acusado de assassinar a tiros a menina Luana, de 12 anos, e o jovem Pedro, de 28, no dia 30 de outubro de 2022, após o segundo turno das eleições presidenciais. O crime teria sido motivado pela discordância do acusado ao resultado das votações.



De acordo com testemunhas, o acusado teria passado o dia bebendo e após a apuração de votos, se armou com duas pistolas e saiu pelas ruas do bairro Nova Cintra, na região Oeste de BH, dizendo que não aceitava o resultado da eleição e que “faria uma besteira”. O homem chegou a fugir, mas foi contido por populares.



Durante o julgamento, está prevista a oitiva de até 24 testemunhas. A defesa apresentou laudos que alegam problemas mentais. Familiares das vítimas esperam por justiça.



